Silvana e Tatiana se classificam para 3ª rodada do mundial de surfe

As duas brasileiras que disputam o circuito mundial de surfe se classificaram hoje (20) direto para a terceira rodada da etapa de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb disputaram a mesma bateria e terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Elas deixaram para trás a australiana Sally Fitzgibbons, que disputará a repescagem. Com o resultado, as brasileiras estão entre as 16 melhores do torneio.

Silvana passou boa parte da rodada em último na bateria, mas depois de surfar duas boas ondas, alcançou a primeira colocação. A atleta perdeu as duas primeiras etapas do ano, por estar machucada.

“É minha terceira etapa do ano, então ainda estou pegando ritmo de competição, voltando tudo de novo, adrenalina, a boa forma”, disse Silvana.

Tatiana Weston-Webb, que liderou boa parte da bateria, disputa em Saquarema, pela segunda vez, pela bandeira do Brasil, já que ela também é americana e antes disputava pelo Havaí. “É muito emocionante estar junto dessa torcida”, disse a surfista que passou quase meia hora tirando fotos com torcedores depois da bateria.