Silva e Luna é exonerado de Itaipu; João Francisco assume comando na usina

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 7, formaliza a exoneração do general Joaquim Silva e Luna do cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Para substituí-lo, foi nomeado o também general João Francisco Ferreira, que toma posse nesta data em cerimônia com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Foz do Iguaçu (PR).

Silva e Luna deixa a Itaipu depois de dois anos à frente da usina.

Ele foi indicado em fevereiro por Bolsonaro para ser o novo presidente da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco.

