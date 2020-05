Sikêra Júnior usa camisa de força e critica Bolsonaro em live da RedeTV!

Em live realizada na noite desse sábado (30) pela RedeTV!, o apresentador Sikêra Júnior se atrasou 40 minutos em relação ao horário programado e quando apareceu, vestia uma camisa de força, provocando o médico Drauzio Varella e criticando o governo de Jair Bolsonaro.

“Não temos culpa pela má distribuição, o Brasil sempre foi assim. Enquanto as pessoas de casa não aprenderem a escolher seus líderes você vai ter uma saúde decente, uma escola decente, uma educação decente. O Brasil precisa melhorar muito”, disse Sikêra, que sempre foi um ferrenho apoiador do presidente Bolsonaro. Sua opinião, no entanto, mudou após ele contrair o novo coronavírus.

Confira a live: