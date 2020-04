Sikêra Jr. passa mal ao vivo e pede que fãs façam oração por ele

Sikêra Jr. apresentador do ‘Alerta Nacional‘, da RedeTV!, deu um grande susto nos colegas de trabalho nessa quarta-feira (22). Ele passou mal durante o jornalístico e quase não conseguiu terminar o noticiário.

O jornalista, que recentemente recusou proposta para trabalhar na Record, estava visivelmente abatido e apático, e chegou até a lamentar o fato de não estar em condições físicas para festejar a quarta colocação no ibope. “Eu queria comemorar, mas pelo menos o meu elenco é bacana, né?”, disse, aparentando estar ofegante.

No fim do ‘Alerta Nacional’, Sikêra pediu para que fosse dispensado da apresentação do ‘Alerta Amazonas’ e também que seus fãs rezassem por ele. “Elis, posso ir embora? Eu vou embora, vou pra casa, não vou nem conseguir fazer o regional hoje. Peçam a Deus, quem gosta deste velho, uma oração pra esse velho. Eu vou ficar muito feliz. Vou pra casa, ficar perto da minha mulher e do meu filho. Com fé em Jesus amanhã eu estou de volta”, afirmou.

Após um intervalo comercial, Mayara Rocha, repórter do canal, surgiu no estúdio, substituindo o apresentador, dizendo que Sikêra teve uma indisposição. Ela já é a responsável por substituir o jornalista aos sábados.

Em contato feito pela coluna de Leo Dias, do UOL, a assessoria de Sikêra Jr. afirmou que “ele está gripado, não conseguiu terminar o programa e foi para casa descansar”. Questionada sobre uma possível contaminação pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a assessoria negou.