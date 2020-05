Sikêra Jr. enaltece cloroquina e ataca “povo safado da esquerda”

Diagnosticado com a Covid-19, ainda usando tubo de oxigênio e em recuperação da doença, Sikêra Jr. publicou um vídeo nas redes sociais, e fazendo o que sabe fazer de melhor: “causar”. As informações foram divulgadas pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

O apresentador da RedeTV!, que recentemente teve uma foto publicada mostrando a saúde debilitada, aproveitou o espaço para enaltecer a cloroquina e “atacar” a esquerda.

“Eu tô cansado?”, começa o vídeo ofegante. Na sequência, recupera o fôlego e continua: “A cloroquina, gente, finalmente liberaram, porra. O negócio já era pra tá na mão do povo. Já era pra tá liberado. Mas, sabe o que acontece? Esse povo safado da esquerda”.

“Eles querem que libere sabe o quê? Maconha! Cocaína! LSD! Aborto! Menor solto na rua matando”, completa o apresentador de 52 anos.

Ainda segundo Feltrin, o vídeo tem duração de pouco mais de 2 minutos e ainda conta com ataques a “governantes” que “usaram o estado de calamidade pública para roubar o povo”.