Sikêra Jr. chama homossexuais de ‘raça desgraçada’ na TV e será processado

Sikêra Jr., apresentador do Alerta Nacional, se referiu aos homossexuais como “raça desgraçada” durante o seu programa na RedeTV. Segundo o apresentador, as pessoas que integram o movimento LGBTIA+ querem “acabar com a sua família e com a família tradicional brasileira”.

De acordo com o Notícias da TV, a Aliança Nacional LGBTQI+ confirmou neste sábado (26) que entrará na Justiça contra o jornalista por causa das declarações.

“A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar”, afirmou Sikêra, em programa exibido na sexta-feira (25).

O discurso do apresentador aconteceu por conta da propaganda do Burger King, em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas delas têm pais que são gays.

