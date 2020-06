Sikêra Jr. assina contrato de sete anos com a RedeTV!

Sikêra Jr. assinou um novo contrato com a RedeTV! na tarde dessa quinta-feira (25), com duração de sete anos. Algo considerado raro no mundo da televisão, onde geralmente os acordos duram no máximo cinco anos. A renovação acontece após o apresentador completar cinco meses no ar. As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV.

Sikêra, que já foi diagnosticado com a Covid-19, viajou de Manaus para Osasco, em São Paulo, para conhecer as instalações da emissora, além de participar de alguns programas, sendo recepcionado por Marcelo de Carvalho, dono da emissora.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, dois fatores motivaram a renovação do contrato. Primeiro, o fato do apresentador ser o responsável pela maior audiência da emissora nos dias úteis.

O segundo se deve ao interesse da concorrência. Outras emissoras haviam procurado o jornalista para comandar um programa nos moldes do ‘Alerta Nacional’. No entanto, Sikêra optou por ficar na RedeTV!.

