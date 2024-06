Sigourney Weaver, estrela de ‘Alien’, ganhará Leão de Ouro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2024 - 9:50 Para compartilhar:

VENEZA, 28 JUN (ANSA) – A atriz americana Sigourney Weaver receberá o Leão de Ouro por sua carreira na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28) pela Bienal de Veneza, organizadora da mostra, após proposta do diretor do evento, Alberto Barbera.

Com 74 anos, Weaver está na ativa nas telonas desde o fim da década de 1970 e ganhou o estrelato no papel de Ellen Ripley em “Alien” (1979), de Ridley Scott, tendo trabalhado com cineastas como James Cameron, Paul Schrader, Peter Weir (que também receberá o Leão de Ouro honorário), Roman Polansky, Ivan Reitman, Mike Nichols e Ang Lee.

A americana também venceu dois Globos de Ouro, um de melhor atriz por “Nas montanhas dos gorilas” e outro de melhor atriz coadjuvante por “Uma secretária do futuro”, ambos em 1989, tornando-se a primeira a faturar duas estatuetas no mesmo ano.

“Estou verdadeiramente honrada por receber o Leão de Ouro pela carreira da Bienal de Veneza. Esse prêmio é um privilégio que divido com todos os diretores e colaboradores com quem trabalhei”, disse Weaver em um comunicado.

Barbera, por sua vez, afirmou que existem poucas atrizes “do calibre” da americana, que tem uma “importante formação teatral e conquistou o grande público com ‘Alien’, tornando-se uma figura emblemática dos anos 1980”.

“Ela cunhou a imagem de uma heroína sem precedentes para o gênero de ação, capaz de enfrentar vitoriosamente a comparação com os modelos masculinos que, até então, dominavam o cinema épico e de aventura”, acrescentou.

Segundo o diretor, Weaver não se limitou a esse gênero e navegou do “cinema de autor ao infantil, fugindo de rótulos”.

(ANSA).