Como os signos do zodíaco podem determinar preferências sexuais

Antes do sexo, signos talvez não sejam o assunto em pauta. No entanto, existe uma boa razão para perguntar qual é a data de aniversário de seu(ua) próximo(a) parceiro(a): quando o assunto é prazer, a astrologia pode dizer muito.

Apesar de as dicas a seguir não serem regras imutáveis, entender um pouco mais sobre como cada signo do zodíaco se comporta na cama pode te ajudar a ter um momento de intimidade mais prazeroso, além de saber qual signo te proporcionaria a melhor experiência. Entenda mais com informações da “POPSUGAR”.

Áries — 21/03 a 20/04

O signo de Áries é regido por Marte, planeta que representa paixão e desejo.

“Aqueles nascidos sob o signo do carneiro são abençoados com incrível resistência e paixão em brasa correndo em suas veias”, diz a astróloga Valerie Mesa. A personalidade de um(a) ariano(a) pode ser agressiva e impulsiva. “Tudo o que eles desejam é urgente, e seus encontros sexuais são espontâneos e cheios de ação.”

“No quarto, Áries quer dominar completamente seu(ua) parceiro(a). Seu sexo é intensamente apaixonado e animalesco”, continua. De acordo com o portal, o signo de Áries gosta de assumir o comando e adora a perseguição, mas fica impaciente se tiver de esperar por muito tempo.

Melhor combinação para sexo: Libra e Sagitário

Touro — 21/04 a 20/05

Governados por Vênus, a deusa do amor e da beleza, os nascidos sob o signo de Touro “gostam de aproveitar seu tempo entregando-se aos prazeres da vida”, como pontua Valerie.

No entanto, “não se deixe enganar por sua disposição serena — Touro é teimoso e incrivelmente determinado”, garante ela. “Sensual e direto, este signo de terra vê o mundo com todos os cinco sentidos e expressa a sexualidade através do contato físico intenso.”

Taurinos(as) também têm muito afeto e romance em sua essência, e “fazer amor com um(a) taurino(a) consiste em muitos beijos e toques”, confirma a astróloga. “Eles querem que o sexo seja lento e irresistível.”

Melhor combinação para sexo: Câncer e Capricórnio

Gêmeos — 21/05 a 20/06

Regidos por Mercúrio, o mensageiro dos deuses, os nascidos sob o signo de Gêmeos “anseiam por conversas intelectuais com uma alta dose de estimulação mental”, explica Valerie.

“Rápidos e inquietos, suas mentes mercuriais e múltiplas personalidades se distraem facilmente.” Então, não se surpreenda se um(a) geminiano(a) estiver constantemente procurando novas posições e jogos sexuais. “Para Gêmeos, o romance parece divertido, e o sexo não é levado muito a sério. Eles querem jogar um jogo de amor, e tenha certeza, eles vão te seduzir no processo”, garante a especialista.

No quarto, geminianos(as) buscam emoção e experimentação. “O cenário ideal consiste em muitas preliminares, atrasando propositalmente o ato sexual.” Além disso, as palavras são uma parte crucial da técnica de sedução desse signo, como explica Valerie.

Melhor combinação para sexo: Áries e Aquário

Câncer — 21/06 a 22/07

“Aqueles nascidos sob o signo do caranguejo são naturalmente receptivos e governados por suas emoções”, revela a especialista. “Regido pela lua mutável, este signo de água é um vórtice ambulante de nostalgia sonhadora e sentimentos reprimidos.”

Para Câncer, estar apaixonado(a) significa ter um compromisso sério e profunda intimidade emocional. Isso significa que talvez eles não gostem de aventuras casuais ou sexo “selvagem”.

“O caranguejo gosta de se sentir seguro e necessário em seu relacionamento — caso contrário, ele facilmente se esconderá em sua concha para sempre”, explica. “Mas quando confortável e seguro, o(a) filho(a) da lua é sensual e profundamente erótico(a).” Apaixonados(as) e submissos(as), cancerianos(as) se entregam completamente.

Melhor combinação para sexo: Peixes e Touro

Leão — 23/07 a 22/08

Pessoas do signo de Leão são entusiasmadas e apaixonadas. Dessa forma, é comum que elas sejam o centro das atenções no quarto. “Leão é a vida da festa e a criança do zodíaco. Sua vida é um palco e seu ego desempenha um papel de liderança”, diz Valerie.

“Este signo de fogo não quer nada além de ser amado, necessário e admirado”, pontua. “Ostentar seus bens é uma obrigação quando nos relacionamentos, e eles esperam que seus(uas) parceiros(as) façam o mesmo. Fazer amor é uma performance épica, e fantasias sexuais são mais que bem-vindas.”

Melhor combinação para sexo: Áries e Escorpião

Virgem — 23/08 a 22/09

“Notório por seu perfeccionismo e personalidade escrupulosa, Virgem é o servo dedicado do zodíaco”, revela Valerie. “Regida por Mercúrio, a mente virginiana é metódica e analítica; daí sua precisão afiada e atenção aos detalhes.”

“No amor, este signo de terra é crítico e antiquado, mas depois de analisar cuidadosamente e/ou cortejar seu(ua) parceiro(a), Virgem não vai parar por nada para agradá-lo(a)”, garante. E completa: “No quarto, ambientes limpos e boa higiene são essenciais.”

Melhor combinação para sexo: Capricórnio e Escorpião

Libra — 23/09 a 22/10

“Libra é o amante do zodíaco”, declara Valerie. Regido pela deusa Afrodite, este signo de ar é irresistivelmente encantador e apaixonado pelo amor.

O portal explica que librianos(as) se sentem melhor quando cercados(as) pela beleza, e “encontrar o equilíbrio perfeito é seu objetivo final”. E se apaixonar por Libra não é o problema: “Fazer com que eles se apaixonem por você em troca, esse é o desafio”, revela a astróloga.

“Aqueles nascidos sob o signo das escamas de Vênus são abençoados com a arte da sedução, então excitá-los não será tão fácil quanto você pensa”, diz ela. “Se você está interessado(a) em um(a) libriano(a), deixe-o perseguir. Para eles, o sexo não é tão importante quanto se sentir feliz e realizado no relacionamento. Vista-se para impressionar e banhe-se em seu perfume mais caro. Se apaixonar por você é a parte favorita deles”, aconselha.

Melhor combinação para sexo: Áries e Touro

Escorpião — 23/10 a 21/11

Regido por Plutão, planeta da transformação e deus do submundo, “Escorpião é o predador do zodíaco”, diz a especialista. “Tanto uma bênção quanto uma maldição, os escorpianos nascem com uma aura hipnótica e intensas habilidades psíquicas”, continua. “A vida deles é uma experiência de tudo ou nada, e a vida amorosa deles parece uma cena de ‘Drácula’.”

Quando estão apaixonados, os escorpianos(as) unem corpo, alma e desejo.

Melhor combinação para sexo: Leão e Virgem

Sagitário — 22/11 a 21/12

Regido por Júpiter, Sagitário é o signo mais aventureiro do zodíaco. “Otimistas e entusiasmados, os nascidos sob o signo do arqueiro anseiam por viagens, aprendizado superior e novas experiências”, relata Valerie.

Segundo o portal, seduzir pessoas desse signo de fogo não é difícil. “Quando apaixonado, Sagitário é transparente e aberto. O que você vê é o que você ganha, e os jogos estão simplesmente fora de questão”, garante ela.

Sagitarianos(as) são amantes das emoções naturais, sexo espontâneo e fantasias. “Este signo de fogo está sempre com vontade de experimentar, e eles querem que o quarto pareça uma nova aventura.”

Melhor combinação para sexo: Áries e Gêmeos

Capricórnio — 22/12 a 20/01

Nascidos sob o signo de Capricórnio veem suas escolhas como investimentos. Antes de um(a) capricorniano(a) fazer sexo com uma pessoa, pode querer conhecê-la primeiro e desenvolver uma conexão íntima.

“Regidos por Saturno, os nascidos sob o signo da cabra são naturalmente cautelosos e reservados”, explica Valerie. “Este signo de terra precisa saber exatamente onde está quando está em um relacionamento; caso contrário, não vai a lugar nenhum.”

Tradicionais e conservadoras, pessoas do signo de Capricórnio podem abrir uma garrafa de vinho e escutar um pouco de música antes de ir para o quarto, mas depois que se empolgam, podem seguir por toda a noite, segundo Valerie.

Melhor combinação para sexo: Virgem e Escorpião

Aquário — 21/01 a 18/02

“Aquário é o gênio do zodíaco. Regido pelo revolucionário Urano, os nascidos sob o signo do portador da água são visionários e intelectuais natos. Mas como são lógicos e distantes, podem ser facilmente mal interpretados”, diz a astróloga.

Este signo de ar precisa de muita conversa e estimulação mental antes de iniciar a intimidade. “Mas uma vez que você conseguiu isso, terá um deleite”, assegura ela.

O compromisso, entretanto, não é a prioridade dos(as) aquarianos(as). Eles(as) valorizam a independência e a liberdade, e podem estar mais inclinados(as) a ter “amigos coloridos”. “Eles adoram experimentar e agir de acordo com essa paixão selvagem e de espírito livre, mas seu distanciamento emocional ainda pode estar presente”, explica a POPSUGAR. “O sexo pode ser um pouco confuso, e quanto menos convencional, melhor”, garante Valerie.

Melhor combinação para sexo: Escorpião e Gêmeos

Peixes — 19/02 a 20/03

“Pessoas nascidas sob o signo de Peixes são espirituais e de outro mundo”, diz Valerie. Naturalmente empáticos(as), piscianos(as) se sentem melhor quando estão “curando emocionalmente” aqueles ao seu redor.

“Seus sonhos netunianos são psíquicos e coloridos, pois eles nasceram com uma imaginação vívida”, diz ela. “Quando apaixonado, Peixes é romântico e sedutor. As necessidades de seu(ua) parceiro(a) vêm em primeiro lugar e, semelhante ao seu signo irmão, Escorpião, eles desejam se fundir tanto física quanto espiritualmente.”

“O sexo deles é erótico e hipnótico, quase como um sonho. A água é a kriptonita deles, e o sexo matinal meio adormecido é obrigatório”, finaliza ela.

Melhor combinação para sexo: Câncer e Escorpião