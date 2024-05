Sigma Lithium anuncia aumento da reserva de lítio comprovada e provável em 40%, para 77 mt

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 14:41 Para compartilhar:

A Sigma Lithium anunciou nesta quarta-feira, 8, o aumento da reserva mineral comprovada e provável de minério de lítio de 54,8 milhões de toneladas com teor de 1,44% de lítio para 77 milhões de toneladas com 1,4% de concentração.

O aumento ocorre dentro das fases combinadas 3 e 4 das minas presentes no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o que resulta em um prolongamento da duração das operações industriais de mineração integrada da Sigma Lithium para aproximadamente 25 anos, considerando a atividade de produção realizada a partir de duas linhas industriais, com geração de 520 mil toneladas ao ano.

Em outras palavras, o cálculo da vida útil das minas com o aumento das reservas sobe de 17 para 25 anos mesmo considerando a segunda linha de processamento industrial de lítio, que ainda está em fase de construção e tem previsão para entrar em operação no primeiro trimestre do próximo ano, o que deve dobrar a capacidade de produção da empresa (de 260 mil t/ano para 520 mil t/ano).

“O aumento das reservas minerais comprovadas e prováveis ??extraídas através de minas a céu aberto permite oportunidades significativas para o crescimento contínuo da produção de lítio de baixo custo nas operações da Sigma Lithium na Grota do Cirilo”, informou a empresa em comunicado.

De acordo com o cogerente geral e chefe de mineração da Sigma Lithium, Reinaldo Brandão, a atualização das informações sobre a reserva mineral da empresa é resultado de meses de trabalho e modelagem técnica das equipes internas, que buscaram processar e otimizar os planos de exploração da mina.

“A totalidade deste saldo de reserva está disponível perto da superfície, permitindo à empresa minerar com eficiência a céu aberto e com baixo custo, evitando os riscos operacionais e níveis mais elevados de utilização de água associados à atividade subterrânea”, afirmou Brandão em nota.

No mesmo informe, o cogerente geral e chefe de geologia, Iran Zan, acrescenta que as campanhas de perfuração geológica da Sigma em 2023 e 2024 têm se concentrado em aumentar a densidade dos recursos. Ele destaca que o fornecimento da matéria-prima continuará acontecendo conforme a empresa espera, ao mesmo tempo em que os riscos de exploração continuam limitados.