Siemens Energy cai com plano de oferta de ações enquanto problemas eólicos persistem

07/02/2023 - 11:25





Por Christoph Steitz e Tom Käckenhoff

FRANKFURT/DUESSELDORF (Reuters) – As ações da Siemens Energy caíram para seu nível mais baixo em quatro semanas nesta terça-feira, atingidas por uma possível emissão de ações pendente, sinalizada pela empresa, para ajudar a financiar sua aquisição planejada da divisão eólica Siemens Gamesa.

O desempenho da fabricante de turbinas eólicas onshore e offshore tem pesado sobre a Siemens Energy, provocando vários alertas ao lucro por questões de qualidade que a controladora alemã diz que podem ser abordadas de forma mais eficaz por meio de uma integração total.





Para ajudar a financiar a oferta, a Siemens Energy planeja levantar no máximo 1,5 bilhão de euros “o mais rápido possível”, disse a diretora financeira Maria Ferraro, enquanto o grupo apresentava os resultados do primeiro trimestre que refletiam os problemas em andamento na unidade.

Problemas de qualidade na frota instalada de turbinas da Siemens Gamesa fizeram com que o prejuízo líquido da Siemens Energy mais do que dobrasse para 598 milhões de euros no trimestre de outubro a dezembro, em comparação com um prejuízo de 246 milhões de euros no ano anterior.

“Foi um duro golpe para nós”, disse o presidente-executivo Christian Bruch a jornalistas, referindo-se ao impacto de 472 milhões de euros que a Siemens Gamesa revelou no mês passado devido a componentes defeituosos que levaram a garantias e custos de serviço mais altos.

As ações da Siemens Energy caíram 4% no índice de tecnologia da Alemanha.

(Reportagem adicional de Stefanie Geiger)





