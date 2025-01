Siemens Energy agrada em receita e lucro ajustado

A Siemens Energy, companhia de energia alemã, agradou em receita no resultado preliminar do primeiro trimestre fiscal de 2025, encerrado em dezembro de 2024. Como apresentado pela empresa na tarde de segunda-feira (27), a receita foi de 8,94 bilhões de euros, acima dos 7,65 bilhões de euros do ano anterior e da expectativa de analistas de 8,49 bilhões de euros.

Em nota, a companhia informa que gerou fluxo de caixa livre pré-impostos maior do que o esperado, de 1,53 bilhão de euros, ante prejuízo de 283 milhões de euros do ano anterior. Com isso, a Siemens Energy espera exceder a projeção atual de fluxo de caixa livre pré-impostos para o ano fiscal de 2025 em mais de 1 bilhão de euros.

O lucro líquido do primeiro trimestre fiscal ficou em torno de 463 milhões de euros, enquanto o lucro ajustado subiu de 208 milhões de euros para 481 milhões de euros, superando o consenso de 407 milhões de euros.

Os resultados finais serão publicados no dia 12 de fevereiro.

Por volta das 8h40 (de Brasília), a ação da Siemens Energy saltava 4,84% na Bolsa de Frankfurt. Os resultados trouxeram certo alívio para o papel da empresa, já que na segunda-feira o preço caiu 17% em meio a preocupações relacionadas à empresa chinesa de IA DeepSeek, segundo a Jefferies.

*Com informações da Dow Jones Newswires.