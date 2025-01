Sidônio quer Lula como ‘motor de conteúdo’ do governo

O ministro da Secom, Sidônio Palmeira, avisou aos colegas da reunião ministerial, na segunda-feira, 20, que vai transformar Lula, em suas palavras, no “motor de conteúdo” do governo.

O chefe da Secom disse aos ministros que quer explorar ao máximo a imagem pessoal do presidente.

A estratégia já começou a ser executada antes mesmo de Sidônio tomar posse, quando o publicitário comandou um vídeo de Lula depositando dinheiro para o Corinthians via Pix. No vídeo, Lula tentou desmontar a versão em curso de que o governo iria taxar o Pix.

A estratégia, no entanto, não foi suficiente para estancar a crise. Nesta segunda, o ministro, que pediu uma campanha de emergência para as quatro agências de propaganda que atendem o governo, recebeu as propostas dos publicitários. A ideia é gastar R$ 50 milhões em veiculação da campanha.