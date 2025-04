Sidônio coloca na rua o bloco da comunicação do governo

A comunicação do governo Lula vai ganhar tração nos próximos meses. Depois de diagnósticos e planejamento, Sidônio Palmeira começará agora a colocar o bloco na rua. Campanhas e patrocínios de toda a estrutura do governo federal — ministérios, estatais, empresas públicas etc. — vão começar a andar.

O ministro quis passar um pente-fino em tudo que estava acordado na gestão de seu antecessor, Paulo Pimenta, e puxou para sua equipe a decisão de o que fazer ou não.

A propósito, as mesas de quase toda sala da Secom passaram a ter um onipresente table book: o livro “Brasil da esperança”, que reúne peças publicitárias desenvolvidas sob o comando de Sidônio na campanha eleitoral de 2022, quando Jair Bolsonaro foi derrotado.

