Sidney Sampaio, de ‘Alma Gêmea’, fala sobre namoro e assume harmonização facial

Reprisando em “Alma Gêmea”, Sidney Sampaio, que interpretou Felipe, filho de Rafael (Eduardo Moscovis), contou em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, como está a vida atualmente. O ator está namorando e até fez harmonização facial.

“Para ela, a diferença de idade é mais tranquila do que para mim. Confesso que fico mais apreensivo. Ou melhor: é brincadeira. Essas coisas a gente não escolhe. Quando o sentimento captura, a gente não distingue a coisa da idade. E ela diz que me vê com uns 30. E eu a vejo com uns 26. Então a gente fica ali no meio-termo (risos)”, explicou.

Além da harmonização, Sidney também fez implante capilar, procedimento que tinha vergonha de admitir até pouco tempo atrás. “Fiquei muito satisfeito, sempre digo que o procedimento é incrível, mas não adianta achar que vai fazer e acabou. Tem que continuar tratando o couro cabeludo, aplicando a medicação. Senão caem os fios e só ficam os do implante. Quando eu fiz, não tratei. Fiz acreditando que ficaria lindo, leve e solto. Mas é uma rotina diária para a vida. Caiu bastante. Senti que ia ficando mais ralinho de novo. Então, fiz outra vez e agora estou cuidando. Cabelo mexe muito com o psicológico do homem. Não tenho nada contra ser careca, mas, como sou ator, esse visual é limitante. O cabelo ajuda a distinguir um personagem do outro. É uma arma forte. Quando a gente vê que está perdendo, dá um pânico. Existe uma pressão por um fator profissional. Se não fosse isso, não sei se me incomodaria.”

Sobre as mudanças no rosto, o ator tinha medo de que o resultado ficasse muito diferente do seu natural. “Sempre fui preocupado (com excessos), tentava não fazer nada no rosto, mas os anos passam e, numa clínica, me disseram que eu ia gostar. Senti que voltei a ter 27 anos (risos), retornei ao meu melhor. Eu até era contra porque tem uma galera que pesa na mão, mas fiquei feliz que não mudou tanto o meu rosto”, finalizou.

