Sidney Magal revela segredo para manter casamento há 45 anos

Fazendo história na música nacional com suas letras sensuais e coreografias envolventes, Sidney Magal, 74 anos, se tornou o último romântico, não há como negar. As declarações de amor que o cantor faz há 45 anos publicamente para a esposa, Magali West, 60, o colocaram em um patamar diferente de galanteador.

O público ficou tão próximo da vida do casal Magal e Magali que a trajetória dos dois virou filme e, agora, minissérie. “Meu Sangue Ferve Por Você” estreou há poucas semanas no canal pago Disney+, em quatro capítulos de, no máximo, 40 minutos. Na produção, Magal e Magali aparecem narrando a próxima cena a ser exibida, como se estivessem comentando um documentário protagonizado pelos atores Giovana Cordeiro e Filipe Bragança.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, os pombinhos revelaram o segredo para manter o sangue fervendo um pelo outro até hoje.

Segundo o cantor e sua parceira, as diferenças os complementam perfeitamente. “[A diferença] É o ponto forte do nosso relacionamento. Ele gosta de azul e eu, de amarelo. Ele gosta de água natural e eu, gelada. Filmes! Ele gosta de terror e eu, romance. Restaurantes, viagens… a gente não combina em nada [risos]”, disparou Magali.

“Ele é extremamente arrumado, eu sou extremamente desarrumada. Ele grava tudo, eu não gravo nada. Isso que Deus fez dar muito certo, porque não dá para entender. A gente não combina em absolutamente nada. A gente não tem nada, nada, nada, nada”, enfatizou ela.

Magali ainda destacou que ser tão diferente de Magal traz um equilíbrio para os dois.

“Sabe o que eu estou pensando [com essa pergunta]? Nas nossas personalidades. Ele, artista, lúdico, viajando, e eu ali, na realidade, fazendo conta, que chama, tem que trabalhar, tem que acordar. E ele: ‘Não, as crianças não querem ir para a escola hoje, não precisa ir’. Tem que ir para a escola, sim! ‘Não, deixa os meninos ficarem na piscina’. Tem que ir para a escola!”, recordou ela, aos risos.

Apaixonado, Magal foi além e atribuiu o sucesso de seu casamento à paixão pelos defeitos da companheira.

“Eu já concluo uma coisa que pode parecer maluquíssima. Uma relação, para ser duradoura, confortável e agradável, você tem que se apaixonar pelos defeitos da outra pessoa. Mas a maioria das pessoas se apaixona pelas qualidades. ‘Ah, eu odeio esses filmes que você vê, eu não gosto de filme violento’, ela diz. Aí eu digo: ‘Poxa, eu não gosto dos filmes coreanos que você vê também, as séries coreanas que você vê. Mas não sinto nenhuma raiva de você por isso'”, explicou.

“Então, quando você começa a admirar o defeito, você começa a verdadeiramente amar aquela pessoa. Se for só em um mundo de fantasia, a Magali foi a mulher mais linda que eu vi na minha vida. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque o sentimento dela e o que ela verdadeiramente representava eu não conhecia. Então a primeira visão da gente é aquela em que a gente acha que vai levar para sempre uma relação. E com o tempo eu acabei descobrindo que quando eu durmo e ronco, ela está do lado e acha engraçado [risos]. E quando ela dorme e ronca, eu acho poético, porque é salvo que ela está viva, respirando”, derreteu-se ele, sendo interrompido pela amada.

“O cara é doido. Eu vou puxar ele, o balão está subindo. Está viajando”, respondeu, às gargalhadas.

Magali revelou também que na hora de escolher o cardápio das refeições, ela sempre consegue convencer o marido, que é do signo de Gêmeos, conhecido por mudar de opinião com frequência.

“Ele fala que queria comer uma massa e eu digo que queria feijoada. Ele insiste na massa, eu insisto na feijoada e ele: “É, feijoada, vamos na feijoada”, brincou ela. Sidney, então, se defendeu: “Na verdade, o que é que me interessa? Com quem eu gostava de comer essa feijoada? [risos]. Prefiro marcar esse ponto do que simplesmente dar um ponto para o meu estômago”, declarou-se.

Sidney Magal apostou que a relação dos dois é de outras vidas. “É cármico, é cármico. É um resgate. A gente veio resgatar alguma coisa nessa vida.”, refletiu.

Já Magali enalteceu as qualidades do artista. “O Sidney é um cara que te conquista todos os dias. Ele tem sempre uma coisa legal para te dizer, te deixa uma coisa carinhosa para falar. O Sidney é um grande conquistador, é um sedutor sempre. Ficaria com ele mais 50 anos. Vai chorar?”, perguntou ela ao amado, que respondeu “não”, aos risos.

Assista ao trailer da minissérie abaixo: