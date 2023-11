Sidney Magal recebe homenagem de passageiros durante voo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 2:14 Para compartilhar:

Sidney Magal foi surpreendido, em sua volta de férias, com uma homenagem emocionante em um voo doméstico. Durante o trecho Recife – Salvador, o cantor de 73 anos foi recebido ao som de “Sandra Rosa Madalena” nas caixas de som da aeronave, acompanhado de um coro de passageiros animados.

“Tá aí uma das coisas que têm sido frequentes entre um voo e outro, homenagens das equipes de bordo para este que vos escreve. Desde que eu retomei minha agendas após aquele episódio que superamos juntos, o Brasil demonstra de diversas maneiras o amor que tem por mim e por minha carreira”, começou, na legenda da publicação.

“No último, voltando de férias no voo Recife > Salvador, fui surpreendido por um recado do piloto da aeronave com nada mais, nada menos que Sandra Rosa Madalena entoando nos sons do avião e puxada num coro maravilhoso entre os tripulantes. É mais uma dose de amor e carinho desse público qual eu também retribuo com toda minha admiração por manter a chama do Magal acesa em vossos corações”, escreveu.

Veja:

Internação e estado de saúde de Sidney Magal

Em maio deste ano, Magal foi retirado do palco de um show em São José dos Campos (SP) às pressas. Ele teve uma alta súbita na pressão arterial que resultou em um sangramento talâmico. Apesar do susto, ele não teve sequelas.

A situação assustou o artista, que temeu pela morte. “Eu fiquei muito assustado realmente porque digo ‘gente, será que eu vou embora assim?’ Não quero morrer no palco, apesar de amar o palco”, expôs, em entrevista ao “Fantástico” em junho.

Ao “Estadão”, Magal ainda revelou que pretende encarar o ocorrido como um alerta para a adoção de hábitos mais saudáveis. Além disso, ele contou que já pensava em uma eventual aposentadoria antes da pandemia, mas desistiu da ideia. No entanto, ela tem sido mais presente atualmente. “Quando a vida não se apresentar mais para mim de maneira intensa no palco, serei apenas o vovô da Madalena”, brincou.

