Sidney Magal prepara volta aos palcos após AVC: ‘Agora tenho que me comportar’

Sidney Magal, 73, deixou o Hospital do Coração (Hcor), na Zona Sul de São Paulo, depois de 10 dias internado, e agora se prepara para voltar aos palcos. Ao “Fantástico”, no último domingo (18), o cantor comentou seu caso e demonstrou otimismo para comemorar os 50 anos de carreira.

Segundo ele, queria poder voltar à rotina de shows quanto antes. “Mas eu tenho que ver que eu tenho 73 anos de idade e uma carreira brilhante de mais de 50 anos, graças a esse público maravilhoso. Eles merecem que o Magal volte inteiríssimo. E eu estou praticamente inteiríssimo. Isso vai depender agora de Deus, dos médicos, liberação total e a minha já está dada”, declarou.

A internação do cantor ocorreu após passar mal durante um show, no fim de maio, devido a uma crise de hipertensão arterial. Boletim médico de Sidney apontou, ainda, um “pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro” (Acidente Vascular Cerebral – AVC – hemorrágico), porém, sem sequelas.

A situação assustou o artista, que temeu pela morte. “Eu fiquei muito assustado realmente porque digo ‘gente, será que eu vou embora assim?’ Não quero morrer no palco, apesar de amar o palco”, expôs.

Agora, focado na volta aos palcos, Sidney Magal precisa dosar algumas atividades. “Sei que agora eu tenho que me comportar, sou uma pessoa que eu como demais, eu bebo demais. Eu amo demais. Tudo na minha vida é demais”, refletiu.

O retorno da agenda deve ocorrer no fim de julho e o cantor já está entusiasmado: “Vou misturar os repertórios. Já numa tentativa de mostrar para as pessoas que eu posso ser mais romântico daqui para frente. Eu quero subir naquele palco exatamente da maneira que eu desci daquele palco, com aquele público cantando. Eu vibrando. Eu me movimentando. E eu com o mesmo fôlego, com a mesma energia, porque eu não quero dar para o meu público menos do que eu sempre dei”.

