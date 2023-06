Sidney Magal fala sobre possível aposentadoria e comenta susto em palco: ‘Excessos da vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 4:14 Compartilhe

Sidney Magal pode se ausentar dos palcos em breve. Em entrevista ao “Estado de S. Paulo”, o cantor revelou que considera a possibilidade de aposentar-se após sofrer um pico de pressão em um show no último dia 25 de maio. O ocorrido, que fez com que a apresentação em São José dos Campos (SP) fosse interrompida, também resultou em um sangramento talâmico e em um grande susto para Magal.

Dono de hits como “Meu Sangue Ferve Por Você” e “Me Chama Que Eu Vou”, o cantor de 73 anos revelou que, durante seu último show, sentiu as pernas falharem. Ao chegar no hospital, ele descobriu ter sofrido um pequeno acidente vascular cerebral (AVC), que felizmente não afetou suas funções.

“Foram os excessos da vida que me fizeram ter esse susto repentino”, avaliou ele, ainda para o “Estadão”. Sedentário, Magal revelou que pesava mais de 130 quilos, mas que pretende encarar o ocorrido como um alerta para a adoção de hábitos mais saudáveis.

“Não vou deixar de ter o mesmo pique no palco, mas vou me preparar para isso. Jamais me concentrei 10 minutos antes de subir no palco. Sempre gostei de ir no grito”, contou.

À publicação, ele revelou que já pensava em uma eventual aposentadoria antes da pandemia, mas desistiu da ideia. No entanto, ela tem sido mais presente atualmente. “Quando a vida não se apresentar mais para mim de maneira intensa no palco, serei apenas o vovô da Madalena”, brincou.

