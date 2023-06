Sidney Magal desabafa ao relembrar momentos após AVC: ‘Situação assustadora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 18:29 Compartilhe

Sidney Magal, 73 anos, desabafou sobre os momentos de tensão que viveu recentemente, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Tudo aconteceu durante um show em São José dos Campos (SP), no dia 25 de maio, quando sua pressão arterial atingiu 20 por 16.

Naquele momento, o artista foi retirado do palco e recebeu os primeiros socorros.

“Foi uma situação meio assustadora. Naquele momento, senti tontura, como se tivesse bebido muito, e minhas pernas não obedeciam aos meus comandos. Tanto é que procurei um lugar para sentar, para evitar cair”, disse Magal em entrevista para a revista Quem.

“Imediatamente, havia uma ambulância com uma médica presente, que já estava no local devido ao evento. Havia 6.500 pessoas, era um evento de grande porte (…) tudo aconteceu muito rapidamente. Eles me levaram para os bastidores, mediram minha pressão arterial e perceberam que estava muito alta”, explicou.

Em seguida, Magal foi levado ao Hospital Vivalle, em São José dos Campos (SP), e posteriormente transferido para o Hcor, em São Paulo, onde recebeu o diagnóstico de AVC. O cantor ficou internado por dez dias e recebeu alta no dia 06 de junho.

