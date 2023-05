Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 05/05/2023 - 21:37 Compartilhe

Sidão retornou à equipe do Concórdia, de Santa Catarina, no final do mês de abril para disputa da série D. O experiente goleiro, com passagens por clubes como São Paulo, Botafogo e Vasco, acredita que o galo do oeste tem tudo para fazer uma boa temporada em 2023.

– A Série D é um campeonato muito disputado. São diversas equipes aguerridas em busca do mesmo objetivo. Temos muitos jogadores jovens nesta competição. Para mim, é um privilégio poder vestir esta camisa. Começar vencendo nos dá um gás a mais, por isso vamos em busca dos três pontos já na partida contra o Brasil de Pelotas, em casa – pontuou Sidão.

Aos 40 anos, Sidão declara que se sente em casa em Santa Catarina, estado onde mora desde 2020, com sua família. Perto de completar 300 jogos como profissional, além da primeira passagem pelo Concórdia, o goleiro também soma partidas pelo Figueirense e pelo Atlético Catarinense, este, sendo um dos líderes da equipe na conquista inédita do acesso para a série A do campeonato estadual.

– É um estado que acolheu tão bem a mim e a minha família. E consigo ver que não só pessoalmente, mas também profissionalmente. Ser veterano e ainda poder fazer parte de um projeto é muito gratificante. Sei que posso contribuir com a minha experiência e esperamos fazer uma boa temporada – disse o goleiro.

Sidão entra em campo neste domingo (7), às 15h, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Domingos Machado de Lima, pela primeira rodada da Série D.

