Sidão planeja repetir boas atuações pelo Vasco para afastar de vez a má fase

O goleiro Sidão espera que a atuação diante do Avaí, domingo passado, no empate por 1 a 1, em São Januário, seja a primeira de uma série de boas performances neste Campeonato Brasileiro para encerrar enfim a má fase da equipe neste início de competição.

“Fiquei feliz demais com a atuação. Havia toda a expectativa sobre como a torcida iria me receber, e sou grato aos torcedores pelo apoio. Isso me deu força para fazer um grande jogo. Agora vou procurar repetir essa boa atuação nos próximos jogos”, disse o jogador, alvo de críticas após os erros cometidos na derrota para o Santos por 3 a 0, na rodada anterior.

Sidão aproveitou para agradecer o trabalho feito durante os treinamentos com a comissão técnica. “O mais incrível é ter a chance de trabalhar ao lado de caras que marcaram época no clube, como o Carlos Germano e o Acácio. Eles conversam sempre conosco para passar experiência e tranquilidade. Tenho aprendido muito não apenas com eles, mas também com o Danilo, nosso treinador de goleiros.”

Segundo o camisa 44, o grupo já está se adaptando às normas estabelecidas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, após a segunda semana de trabalhos. “O Vanderlei tem feito um grande trabalho. A gente já está conseguindo assimilar com mais facilidade algumas coisas que ele tem procurado nos passar. Esperamos colocar em prática tudo que ele tem nos passado, pois sei que dessa forma estaremos mais próximos de conquistar um bom resultado e sair o quanto antes dessa situação incômoda.”

Após cinco rodadas disputadas no Brasileiro, o Vasco soma dois empates e três derrotas. O próximo compromisso será contra o Fortaleza, no Ceará, domingo, às 19 horas.

Com a chegada de Luxemburgo, alguns jogadores perderam espaço e poderão ser usados como “moeda de troca” para futuras negociações. Um dos jogadores que devem deixar o elenco é o volante Bruno Silva, que passou a treinar separado do grupo nesta quinta-feira. Além dele, Dudu, Rodrigo, Luan, Bruno, Gabriel Félix e Moresche também não treinam com o elenco principal.