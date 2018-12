Sidão deixa o São Paulo e acerta com o Goiás por duas temporadas

O Goiás confirmou na tarde desta quinta-feira a contratação do goleiro Sidão, de 35 anos, para as próximas duas temporadas. O atleta, que ainda tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2019, acertou sua liberação sem que os goianos precisassem pagar alguma compensação financeira ao clube paulista, de acordo com informação do gestor de futebol do time esmeraldino, Túlio Lustosa.

Contratado do Botafogo no fim de 2016 a pedido do então técnico tricolor, Rogério Ceni, Sidão nunca conquistou a confiança da torcida, apesar de ter sido titular em quase toda a atual temporada e de ter jogado em parte do ano passado. Ao todo, foram 71 partidas defendendo a meta tricolor e 72 gols sofridos.

Após a queda de desempenho da equipe no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, o arqueiro acabou perdendo a posição de titular para Jean. Para a posição, o técnico André Jardine ainda conta com os garotos Lucas Perri e Lucas Paes, formados na base.

O Goiás foi ao mercado após o término da temporada para reforçar seu elenco, que garantiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de Sidão, o clube goiano já havia contratado Geovane, que estava no rival Vila Nova.