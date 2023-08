Sicoob espera abrir mais 170 pontos de atendimento no 2º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 15:11 Compartilhe

O Sicoob, um dos maiores sistemas de cooperativas de crédito nacional, deve inaugurar mais de 170 pontos de atendimento físico no País no segundo semestre deste ano. De acordo com a instituição, já são mais de 4.500 postos de atendimento, na maior rede física do País. O movimento vai na contramão dos grandes bancos, que têm fechado agências.

“Essa expansão contínua reflete o compromisso do Sicoob de, como instituição de lugar, estar sempre próximo de seus cooperados e de suas comunidades e, ao conhecer de perto os territórios e ouvindo a sua gente, oferecer soluções financeiras que atendam às necessidades locais de maneira personalizada e eficiente”, diz em nota Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob.

O Sicoob estima ser a única instituição financeira com presença física em mais de 300 cidades brasileiras. Ao todo, as cooperativas de crédito fecharam 2022 com mais de 9.100 pontos de atendimento, um crescimento de mais de 1.000 unidades em um ano. Atendiam ao todo 55,3% dos municípios do País.

Com regulação diversa dos bancos, as cooperativas não visam lucro e têm foco local, ou seja, os recursos captados em uma região precisam ser concedidos naquela mesma localidade. Sistemas cooperativos, como o Sicoob, reúnem uma série de cooperativas locais.

O superintendente de Coordenação Sistêmica do Sicoob, Vinícius Rezende, responsável pelo projeto de expansão, afirma que a instituição quer continuar expandindo a rede. “E estamos preparados para aumentar ainda mais a nossa atuação, seja por meios físicos ou digitais, congregando mais pessoas e mostrando os benefícios do cooperativismo na prática”, afirma.

