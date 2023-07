Sicília sofre com incêndios em meio a calor tórrido

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 9:01 Compartilhe

PALERMO, 25 JUL (ANSA) – Enquanto o norte da Itália enfrenta uma intensa onda de mau tempo, a ilha da Sicília, no sul do país, se tornou palco de diversos incêndios por conta do calor tórrido.

O Aeroporto de Palermo, capital da região, chegou a ser fechado na manhã desta terça-feira (25) devido às chamas, mas já reabriu para pousos e decolagens.

No entanto, colinas nos arredores de Palermo continuam em chamas, formando uma longa língua de fogo em volta da cidade. Os palermitanos acordaram com um forte odor de queimado, e muitos ainda sofrem com a falta de luz e água.

Uma idosa de 88 anos, Rita Gaetana Pillitteri, morreu na província de Palermo porque o serviço de emergência, em função dos incêndios, não conseguiu chegar a tempo para prestar socorro.

Além disso, ao menos 20 residências foram danificadas pelas chamas, e 1,5 mil pessoas foram evacuadas de suas casas.

Segundo o ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, a Itália vive hoje “um dos dias mais complicados das últimas décadas”, também com temporais, tornados e chuvas de granizo que já deixaram ao menos dois mortos no norte.

“A convulsão climática exige de todos nós uma mudança de rota, sem álibis para ninguém, mas hoje vamos nos concentrar em conter os danos”, declarou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias