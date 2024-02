SIA prevê que vendas globais de semicondutores devem subir 13% em 2024 depois de queda em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 15:02 Para compartilhar:

As vendas de semicondutores deverão crescer 13,1% a nível global em 2024, estima a Semiconductor Industry Association (SIA). O grupo que representa o setor calcula que as vendas de 2023 totalizaram US$ 526,8 bilhões – uma queda de 8,2% em relação ao recorde histórico de US$ 574,1 bilhões em 2022.

“As vendas globais de semicondutores foram lentas no início de 2023, mas se recuperaram fortemente durante o segundo semestre do ano”, afirmou o CEO e presidente da SIA, John Neuffer, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 5.

A associação informou que, em dezembro de 2023, as vendas avançaram 1,5% em relação a novembro.

“Com os chips desempenhando um papel maior e mais importante em inúmeros produtos dos quais o mundo depende, as perspectivas de longo prazo para o mercado de semicondutores são extremamente fortes. O avanço das políticas governamentais que investem em P&D, fortalecem a força de trabalho de semicondutores e reduzem as barreiras ao comércio ajudarão a indústria a continuar crescendo e inovando por muitos anos”, afirmou Neuffer.

A SIA representa 99% das companhias americanas de semicondutores, e “quase dois terços” das empresas de chips de fora dos EUA, segundo a própria associação.

