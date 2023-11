Shows de Taylor Swift no RJ começarão uma hora mais tarde; organização divulga regras de reembolso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2023 - 10:09 Para compartilhar:

A empresa T4F, que é a responsável pela organização dos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro, informou por meio do X (antigo Twitter) que as apresentações deste domingo, 19, e da segunda-feira, 20, começarão uma hora mais tarde em comparação com a sexta-feira, 17. Além disso, divulgou as regras para as pessoas que desejam solicitar o reembolso do ingresso.

+ Taylor Swift adia show deste sábado no Rio de Janeiro

+ Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio

O que aconteceu:

De acordo com os novos horários, a entrada para a área VIP será das 16h às 16h45. A abertura dos portões para o público em geral acontece às 17h. O show de abertura da cantora Sabrina Carpenter começará às 19h30. Por último, Taylor subirá ao palco às 20h30;

“Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio”, completou a T4F;

Além disso, a empresa informou sobre as regras de reembolso para os fãs que não comparecerão ao show de segunda-feira. Os clientes terão das 23h59 do dia 18 de novembro até as 6h do dia 20 de novembro para entrar no site oficial do evento e preencher o formulário;

do evento e preencher o formulário; “O reembolso será realizado de acordo com o canal e meio de pagamento utilizados para a compra”;

Já os que desejam comparecer ao show na segunda, todos os ingressos adquiridos para o dia 18 de novembro continuam válidos.

Show adiado

Por meio de uma publicação nos stories, a cantora norte-americana Taylor Swift informou que o show de domingo seria adiado por conta do forte calor que atingiu o Rio de Janeiro;

Na sexta-feira, 17, a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante a apresentação da artista no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias