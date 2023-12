Shows de NX Zero chegam ao Allianz; Di Ferrero comemora: ‘Melhor fase como banda’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 15/12/2023 - 8:08 Para compartilhar:

Nos dias 15 e 16 de dezembro, a turnê “Cedo ou Tarde”, de NX Zero, chega ao Allianz Parque, em São Paulo. A data em dobro foi motivada pelo sucesso de vendas dos ingressos, em maio, que se esgotaram em menos de duas horas, demandando um show extra.

A turnê marca o retorno da banda, que teve um hiato em 2017, após 16 anos em atividade. À ISTOÉ Gente, o vocalista Di Ferrero pontuou que durante o tempo afastados, os integrantes mantiveram a amizade. Segundo ele, a pausa foi necessária para que todos pudessem fazer projetos solos, fator que revigorou a volta do grupo, planejada há um ano.

“Foi muito mais incrível e maior do que a gente esperava. Estamos rodando o Brasil inteiro, com um showzão que a gente sempre quis, um palco gigante, muita gente colando, e vamos encerrar em São Paulo, com duas datas no Allianz Parque. Tá sendo muito legal reviver isso com os moleques, mas de outra forma”, declarou Di.

“Posso dizer que a gente tá na melhor fase como banda, no palco tocando junto. A química, a nossa dinâmica tá muito legal”, completou.

A volta do grupo manteve os fãs antigos e ainda conquistou outros, incluindo novas gerações, segundo o cantor. Para fidelizar o público e proporcionar uma experiência, a banda está usando todas as mudanças tecnológicas e do meio ao favor. “Mas o que temos de principal é a essência da banda. O NX tem uma história da hora. A gente tá respeitando a história toda e fazendo um big show”, destacou o vocalista.

Mesmo em hiato, a banda seguiu sendo referência e sucesso música. No entanto, os membros não esperavam o resultado estrondoso da turnê. “Para ser sincero, a gente ia fazer um show no canto do Allianz, não era nem no estádio inteiro. Mas acabou que foi o estádio inteiro, duas noites cheias. É claro que a gente sonha com isso, mas quando você concretiza [é inacreditável]…”, comemorou Di, que disse recordar do exato momento em que ficou sabendo sobre o esgotamento dos ingressos em menos de duas horas de vendas.

A última data na capital paulista, 16 de dezembro, encerra a turnê “Cedo ou Tarde”. Para 2024, o NX Zero fará alguns shows em festivais, como I Wanna Be e Planeta Atlântida, shows batizados de “Um Pouco Mais”.

