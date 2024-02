Show rural Coopavel: Banco do Brasil espera receber R$ 1,7 bilhão em propostas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 8:20 Para compartilhar:

São Paulo, 5 – O Banco do Brasil espera acolher R$ 1,7 bilhão em propostas de financiamento durante o Show Rural Coopavel, valor 13,3% superior ao registrado na edição de 2023, informou em nota. A feira agropecuária começa nesta segunda-feira, 5, em Cascavel (PR) e prevê público de quase 400 mil pessoas.

Na nota, o Banco do Brasil relata ter preparado ações especiais para o Show Rural Coopavel, como o apoio ao Pavilhão da Agricultura Familiar, com espaço para pequenos produtores rurais da região exporem e comercializarem produtos, e a formalização do lançamento do Programa Pecuária do Futuro, com oferta de crédito rural para a recuperação de pastagens, soluções de gestão, rastreabilidade e bonificação ambiental. Consultores do Broto (plataforma digital agro do Banco do Brasil) também estarão presentes à feira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias