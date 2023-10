Show que Gustavo Mioto e Ana Castela fariam juntos é cancelado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 21:32 Compartilhe

A ideia de fazer um show para reunir no palco os sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela estava perto de se realizar, mas não vai mais sair do papel. Seria uma apresentação já após o fim do romance dos cantores, que anunciaram o término no início da semana passada, três meses após oficializarem publicamente a relação.

O evento ‘Solteiro Não Trai’, que teria a participação da boiadeira, com data agendada para o dia 21 de outubro, foi cancelado nesta segunda-feira, 2.

A organização do evento confirmou o cancelamento do evento, alegando, através de um comunicado publicado nas redes sociais, que a decisão se deu por falta de condições logísticas.

“A Fábrica de Eventos, vem através deste comunicar que o Show Solteiro Não Trai, com Ana Castela e Gustavo Mioto, a ser realizado em 21 de outubro do corrente ano, será cancelado por motivos logísticos. Estamos com o aeroporto da cidade de Manaus em obras, o que gerou cancelamentos de diversos voos, uma vez que o funcionamento da pista está com horário limitado. Informamos também que os ingressos adquiridos serão totalmente devolvidos a partir de amanhã (03/10) em nossas centrais de vendas”, diz o comunicado publicado nas redes sociais da empresa de eventos.

