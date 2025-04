Show dos 60 anos da Globo terá homenagem a Roberto Marinho e encontro de vilãs

“Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier”. Ainda nas comemorações dos 60 anos da TV Globo, completados no último sábado, 26 de abril, a emissora preparou uma programação especial, dividida em 60 horas, com direito a jogo especial no Maracanã, documentários, filmes inéditos e um grande show ao vivo, que será transmitido para milhões de brasileiros na noite desta segunda-feira, 28. A IstoÉ Gente te conta tudo sobre os bastidores!

Realizado em uma arena no Rio de Janeiro, o megashow contará com mais de 400 artistas envolvidos, terá partes gravadas mescladas com momentos exibidos ao vivo e duração de duas horas.

Entre as atrações musicais estão confirmados Roberto Carlos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Sandy & Jr., Daniel, Lulu Santos, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, As Frenéticas, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola.

Foto: reprodução montagem Instagram

Todos se apresentarão em feats para comemorar as seis décadas do canal, agraciando os espectadores com canções que marcaram a história.

E o show não contará apenas com apresentações musicais — nomes que marcaram os 60 anos de jornalismo, esporte e entretenimento da emissora também aparecerão no palco ou em vídeos gravados.

Claro que a emissora carioca não poderia deixar de fora suas famosas novelas, que serão lembradas, incluindo o encontro de vilãs icônicas que marcaram a TV, reunindo Adriana Esteves como Carminha, de ‘Avenida Brasil’; Glória Pires como Raquel, de ‘Mulheres de Areia’; Renata Sorrah como Nazaré, de ‘Senhora do Destino’; Joana Fomm como Perpétua, de ‘Tieta’; Susana Vieira como Branca Letícia de Barros Mota, de ‘Por Amor’, entre outras que marcaram a teledramaturgia da emissora.

Gravação do set com as Vilãs — Foto: Manoella Mello/TV Globo

O consagrado ator Tony Ramos vai interpretar Roberto Marinho, o fundador das Organizações Globo, em diferentes momentos das celebrações dos 60 anos da TV Globo e dos 100 anos da Globo. A primeira aparição de Tony como o poderoso Marinho aconteceu no capítulo do último sábado, 26, da novela Garota do Momento.

Em julho, ele voltará a ser visto no mesmo papel, no lançamento do documentário ‘Um Século de Globo’ — Eduardo Sterblitch interpretará as fases mais jovens do jornalista.

Roberto Marinho (Tony Ramos) no ‘Show 60 anos’ — Foto: Globo/ Fábio Rocha