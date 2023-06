Show do Século: Alok comandará apresentação gratuita com palco inédito no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 11:39 Compartilhe

O Rio de Janeiro vai vivenciar a retomada de grandes shows e espetáculos, com projeção internacional, que levam arte e cultura ao público, gratuitamente, e fomentam a economia da cidade. No dia 26 de agosto, a praia de Copacabana recebe o Show do Século, iniciativa que já contou com nomes como Rolling Stones, Lenny Kravitz e Stevie Wonder, será comandada desta vez por Alok, DJ e produtor musical brasileiro mais tocado no mundo.

O espetáculo celebrará o aniversário do artista e o centenário do hotel Copacabana Palace, considerado patrimônio histórico e cultural do Rio. “Comemorar o meu aniversário junto ao centenário do Copa, numa das praias mais famosas do mundo, me enche de orgulho e alegria! Eu e a equipe estamos 100% focados para que seja um show memorável e entre para a história da cidade! “, destaca Alok.

A apresentação promete ser a maior da trajetória profissional de Alok. Além de muita música, contará com novos visuais e iluminação inédita de luzes e lasers jamais vistas no Brasil. Totalmente gratuito, o espetáculo será inovador, tecnológico e vai inaugurar um palco inédito em formato de pirâmide, com visão 360º, coberto com LEDs de altíssima definição, que leva a assinatura de Abel Gomes, cenógrafo e VP de Criação da SRCOM.

“Pensei em um palco que pudesse emanar energia para a cidade. Historicamente, o formato geométrico das pirâmides é visto como um portal que se conecta com seu vértice e com a energia cósmica do universo, e distribui esta força a todos a sua volta, criando uma Egrégora, um alinhamento energético coletivo que propaga pensamentos e sentimentos para o mundo”, conta Abel.

Mais sobre Alok

Alok é o artista brasileiro mais ouvido no mundo e o DJ sul-americano melhor posicionado na história do ranking da conceituada revista “DJ Mag”. Dentre as dez músicas brasileiras mais consumidas globalmente, quatro são de Alok. O artista conta com 28 milhões de seguidores no Instagram e 5 bilhões de streams no Spotify. Ele é o único brasileiro a fazer parte da “Billboard Dance 100” e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina.

Com aproximadamente 320 shows anuais nos cinco continentes, Alok é residente fixo em Ibiza, onde passa o verão europeu tocando em uma das principais casas noturnas de música eletrônica. Há dois anos, criou o Instituto Alok, que gerencia projetos filantrópicos de alto impacto no Brasil, Índia e na África. Até o momento, já foram doados mais de 10 milhões de dólares para projetos sociais e ambientais em todo o mundo.

Como filantropo, Alok fez parte da revolucionária série Global Citizen Live, com apresentações mundiais ao lado de nomes como Billie Eilish, BTS e Elton John, transmitida ao vivo da Floresta Amazônica ao lado dos povos indígenas Yawanawá, Huni Kuin e Guarani – representados pelos artistas Mapu Huni Kuin, Yawanawá & Owerá, Kunimi MC – em combate a pobreza e as mudanças climáticas. Em 2022, participou de outra grande apresentação mundial junto a artistas indígenas brasileiros na sede das Nações Unidas, em NYC, durante a abertura da Climate Week.

