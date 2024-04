Show de Roberto Carlos cancelado: como conseguir reembolso do ingresso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 19:37 Para compartilhar:

A concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even Eventos e Produções, responsáveis pelo show cancelado de Roberto Carlos, na sexta-feira, 19, horas antes do início prometido da apresentação, informaram o proceder para obter o reembolso do ingresso.

No comunicado (na íntegra abaixo), as empresas pedem para quem comprou os ingressos virtualmente entre em contato por um número de telefone no aplicativo de mensagens WhatsApp. Para reembolso de ingressos adquiridos em bilheteria física, o procedimento será divulgado em breve.

“A Concessionária Allegra Pacaembu SPE S/A e a produtora FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, lamentam informar que o show do artista Roberto Carlos, que seria realizado na data de hoje (19/4) em comemoração ao aniversário do artista no Mercado Pago Hall, está cancelado.

No intuito de cumprir com as determinações da Prefeitura de São Paulo, que não autorizou a realização do espetáculo, indeferindo o alvará para a sua realização, a produção do evento informa a quem adquiriu os ingressos on-line que entrem em contato pelo canal de atendimento (WhatsApp 0800-232-0800). Para quem adquiriu ingressos físicos, informaremos nos próximos dias qual será a forma de devolução dos valores.

Contamos com a compreensão de todos os fãs do artista. Obrigado a todos!”

Reembolso é previsto no Código de Defesa do Consumidor, segundo Procon-SP

O Procon-SP também emitiu um comunicado a respeito do ressarcimento dos valores de ingresso. Segundo órgão, “a insegurança que ronda o show do cantor Roberto Carlos, no Estádio do Pacaembu nesta sexta-feira (19), seja pelas condições do local ou mesmo pelas informações conflitantes que não garantem a realização do espetáculo, podem ensejar pedidos de ressarcimento por parte dos consumidores”.

Uma equipe do órgão se encaminhará para o local do evento para fiscalizar o alvará de funcionamento e outras normas do Código de Defesa do Consumidor.

O comunicado segue: “Não havendo aval das autoridades, mesmo que o show aconteça, o consumidor pode pedir reembolso, uma vez que ele não é obrigado a colocar em risco sua segurança”.

O reembolso está garantido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, explica o texto, que sugere que os consumidores entrem em contato no site (www.procon.sp.gov.br) caso não obtenham respostas sobre a política de reembolso ou na falta de outras explicações.

Entenda o caso

Cancelado pela Prefeitura de São Paulo, o show de Roberto marcaria também o aniversário do artista de 83 anos e inauguraria o Mercado Pago Hall, centro de eventos que fica na Arena Pacaembu.

A decisão oficial da prefeitura foi comunicada por volta das 16h30min, alegando falta de segurança no local. “A Prefeitura não autorizou a realização do show do cantor Roberto Carlos, que seria realizado na noite desta sexta-feira (19), na Arena Pacaembu. A decisão foi tomada após a comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e Contru, órgão municipal que atesta justamente a segurança de edificações”, diz o comunicado.

Nesse mesmo horário, a Allegra Pacaembu ainda afirmava que o show ocorreria normalmente e, minutos depois, ainda enviou um e-mail para as pessoas que compraram o ingresso dizendo que a apresentação estava confirmada.

Por volta de 17h45min, no entanto, a concessionária voltou atrás e informou o cancelamento.

O centro de convenções onde a apresentação de Roberto Carlos está prevista para ocorrer foi projetado para receber até 8,5 mil pessoas. Entretanto, nesse show do cantor, deve receber um público do pouco menos de 3 mil pessoas. Os ingressos custavam até R$ 1.350.