Show de Ludmilla no Rock in Rio pode ser cancelado após embargo técnico

O show de Ludmilla no Rock in Rio está agendado para esta sexta-feira, 13, às 19h. No entanto, a apresentação corre risco de ser cancelada devido a restrições impostas pelo festival.

Segundo o portal “LeoDias”, Ludmilla foi surpreendida nesta sexta pela proibição de parte da megaestrutura de seu show, que havia sido aprovada previamente pela organização do evento. A cantora só teria ficado sabendo das mudanças durante a passagem de som nesta manhã.

Ludmilla teme que a qualidade da apresentação seja afetada, já que a estrutura fazia parte de uma organização estética e visual preparada por ela e por sua equipe por meses. Um dos itens vetados pelo Rock in Rio foi a passarela, que é utilizada pela cantora em todas as suas apresentações. Agora, ela delibera se ainda se apresentará no evento.

O site IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de Ludmilla e com a organização do evento, mas não obteve retorno das partes até a última atualização. O espaço segue aberto.