Show de Lady Gaga no Rio prevê impacto econômico de R$ 600 milhões para a cidade

O show de Lady Gaga, na Praia de Copacabana, no dia dia 3 de maio, deve movimentar a economia da cidade em cerca de R$ 600 milhões. A estimativa de público é 1,6 milhão de pessoas. É o que aponta o estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025”, elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – Riotur.

O evento faz parte de uma série de shows que já entrou no Calendário de Eventos do Rio de Janeiro, e ocorrerá todo mês de maio até, pelo menos, 2028.

“Em todos os aspectos, incluir no calendário do Rio um show internacional por ano, na Praia de Copacabana, foi uma ideia super acertada do prefeito Eduardo Paes. Do ponto de vista econômico, é mais importante ainda, porque movimenta a cidade em um mês antes considerado de baixa temporada: com hotéis cheios e aumento de gastos em bares e restaurantes e no comércio, gerando emprego e renda para a população”, avaliou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Segundo o estudo, das cerca de 1,6 milhão de pessoas, 240 mil devem ser turistas, sendo 80% estrangeiros e 20% nacionais. O público local de cariocas e moradores da Região Metropolitana corresponde a 1,36 milhão. O ticket-médio do turista estrangeiro considerado é de R$ 590,40, por dia, na cidade do Rio. Já o brasileiro é de R$ 515,84, e do carioca e morador da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é de R$ 133,60.

O estudo levou em consideração também o tempo de permanência dos turistas na cidade, sendo quatro dias para os estrangeiros e três para os nacionais. Vale ressaltar que o show da Lady Gaga, no dia 3 de maio (sábado), é logo depois do feriado do “Dia do Trabalho” – 01 de maio (quinta-feira). Com isso, a previsão é de um aumento de 27,5% da movimentação econômica na cidade em relação ao show da Madonna, no ano passado, quando o impacto econômico alcançou R$ 469,4 milhões.

O show de Lady Gaga também vai reforçar a imagem da cidade no mercado internacional. A promoção do Rio acontece por meio da exposição de mídia internacional que começou com a divulgação da vinda da estrela do pop. Os organizadores do evento afirmam, que somente com o anúncio do show, a estimativa de publicidade gratuita para a cidade na mídia global foi de US$ 48 milhões, o equivalente a R$ 280,5 milhões. Com o show, a expectativa é de que esse valor supere R$ 1 bilhão.

“O show da Lady Gaga além de reforçar a nossa capacidade em sediar grandes eventos, promove o Rio como um destino turístico completo. É mais uma possibilidade de mostrar internacionalmente a potencialidades turísticas que o Rio tem para oferecer.”, destaca o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Madonna 2024

O show da Madonna no Rio em 2024, foi um sucesso de público e promoção da cidade. Com base em dados da organização do evento, a exposição na mídia internacional do show foi de US$ 254 milhões, o equivalente a R$ 1,4 bilhão. Como citado anteriormente, a apresentação de Madonna de Copacabana proporcionou uma movimentação econômica estimada em R$ 469,4 milhões, com os gastos do público de 1,6 milhão de pessoas. Superou as expectativas iniciais que apontavam um impacto financeiro de R$ 300 milhões e um público de 1 milhão de pessoas. Além disso, houve um crescimento real – descontada a inflação – de 13,8% da arrecadação de impostos (ISS) de serviços ligados ao show, entre os meses de maio de 2023 e de 2024. Atividades relacionadas ao turismo, a eventos e entretenimento, transporte municipal, setor aeroportuário e rodoviário e atividades artísticas tiveram um aumento na arrecadação de R$ 7,3 milhões, na comparação entre maio de 2024 (R$ 59,8 milhões) e maio de 2023 (R$ 52,5 milhões).