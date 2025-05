Show de Lady Gaga em Copacabana rende ‘chuva’ de memes nas redes sociais; confira

Assim como acontece com todo grande acontecimento no Brasil, o show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, não escapou dos memes nas redes sociais.

A diva pop subiu no palco de 60 metros montado na praia da zona sul da capital fluminense na noite do último sábado, 3, e sua performance viralizou no X, antigo Twitter, e no Instagram.

Fãs da mother monster (mamãe monstro, em tradução livre), como é chamada pelos admiradores, que acompanhavam as transmissões do Globoplay e do Multishow reagiram com memes bem-humorados à apresentação do ano.

O evento faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que vai promover anualmente grandes shows na cidade sempre no primeiro fim de semana de maio. Neste ano, a turnê escolhida foi a de “Mayhem”, do último álbum de Gaga.

O prefeito Eduardo Paes informou, na última semana, que já tem nomes em seu radar para os shows dos próximos anos: U2 em 2026 e Beyoncé em 2027.

Confira a repercussão a seguir:

