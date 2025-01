Show de Lady Gaga em Copacabana acontece no dia 3 de maio

A cantora Lady Gaga já tem data para se apresentar em um megashow gratuito nas areias de Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora americana vai se apresentar no dia 3 de maio, segundo informações da BandNews FM, em publicação nesta terça-feira, 14.

O evento deve seguir os mesmos moldes dos shows ocorridos na princesinha do mar, Rolling Stones, Lenny Kravitz e Madonna.

Não é de hoje que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, provoca especulações sobre a suposta atração que ele pretende levar para a cidade maravilhosa. Após o show de Madonna, em maio do ano passado, o então candidato à reeleição declarou que a cidade tem vocação para receber megaeventos e que aquele é o mês ideal para, todos os anos, atrair os olhares do público para apresentações internacionais nas areias de Copacabana.

Em novembro de 2024, já reeleito, Paes confirmou que maio teria show internacional gratuito, criando expectativas sobre Gaga ser a primeira atração do novo calendário da cidade.

Já no último domingo, 12, Eduardo Paes deu mais indícios de que o show da estrela iria acontecer na cidade neste ano. Em suas redes sociais, ele publicou o clipe de “Bad Romance”, um dos maiores sucessos da cantora, acrescentando que iria dar certo.

Show gratuitos em Copacabana

Em maio de 2024, Madonna fez estremecer as areias de Copacabana com uma mega apresentação, patrocinada por uma empresa privada que comemorava cem anos de atuação, além dos 40 anos de carreira da artista.

Antes dela, Copacabana já teve Rolling Stones, Lenny Kravitz e público recorde com Rod Stewart.

Show do réveillon de 1994 de Rod Stewart entrou no Guiness Book com público entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas.

Lenny Kravitz se apresentou no Rio pela primeira vez com show na praia de Copacabana em celebração aos 440 anos da cidade.

Em 2026 foi a vez de Rolling Stones, que atraiu público de 1,5 milhão de pessoas, em show patrocinado pela iniciativa privada.