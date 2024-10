Show de Bruno Mars em São Paulo tem brigas nas arquibancadas e público questiona falta de segurança

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2024 - 16:42 Para compartilhar:

Diversos internautas registraram brigas nas arquibancadas do Morumbis no show do cantor Bruno Mars no sábado, 12.

Os vídeos foram postados no X, antigo Twitter, e mostram brigas que começaram com bate-boca e terminaram em confronto físico.

Todas elas começaram com pessoas que chegaram em cima da hora para o show e resolveram ficar no corredor das arquibancadas ao invés de ir para o seu lugar, atrapalhando assim a visão de pessoas que estavam atrás.

O pau quebrando no show do Bruno Mars por causa de lugar na arquibancada. pic.twitter.com/CBNNYWhMxN — felipe (@stateoffelipe) October 13, 2024



Em uma delas dois homens começam a se agredir com direito a socos, chutes e joelhadas nas costas. Algumas pessoas começaram a gritar para que o homem que ficou no corredor fosse expulso do local. A briga começou quando o homem que estava com a visão prejudicada jogou água nas costas do que estava no corredor.

gente continuação da briga no show do bruno mars, o puro suco do barraco essa arquibancada pic.twitter.com/zdMGdYwRMI — tanan (@gitanann) October 12, 2024



No segundo vídeo, uma mulher vai cobrar um casal por estarem sentados na escada do corredor. Depois de muito tempo alguém da organização do show os expulsa do local e eles saem. As pessoas ao redor apoiaram a mulher e questionaram onde estava a segurança do local.

PANCADARIA SHOW DO BRUNO MARS ARQUIBANCADA PORTÃO 4 COM DIREITO A VÍDEO SEGUE pic.twitter.com/rGwarxuXVc — lari a leitora (@_Lariscc) October 12, 2024

Já em um terceiro, é possível ver a presença de policiais militares ocupando os corredores das arquibancadas para evitar que fossem ocupados. No vídeo, as pessoas gritam “chega cedo”, criticando quem chegou em cima da hora para o show.