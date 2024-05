Show de Bruno Mars é confirmado no MorumBIS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/05/2024 - 11:36 Para compartilhar:

Bruno Mars veio ao Brasil em setembro, quando realizou duas apresentações no festival The Town, em São Paulo. As datas do cantor foram as mais disputadas pelo público, que fez apelo nas redes sociais pela volta do artista. Agora, atendendo aos pedidos, o cantor está confirmado na capital paulista novamente.

Conforme divulgado pela Live Nation Brasil nesta quarta-feira, 1º, Bruno Mars terá show no MorumBIS. Uma bandeira estampando a novidade, The Return of Bruninho (o retorno de Bruno, em português), foi estendida no estádio.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre a apresentação. Contudo, a organizadora do evento criou um site para que o público interessado se cadastre para receber informações em primeira mão.