Show da Lady Gaga: suspeito por plano de ataque a bomba é preso novamente

Um suspeito de envolvimento no suposto plano de ataque a bomba ao show da cantora Lady Gaga, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3, foi preso novamente nesta segunda-feira, 5, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

O homem chegou a ser detido em flagrante por porte de arma no sábado, em Novo Hamburgo, mas foi solto no domingo, 4, após pagar fiança determinada pela Polícia. Até o momento, o nome do indivíduo não foi divulgado.

Segundo o g1, a Juíza de Direito Fabiana Pagel afirmou que, apesar de não haver evidências de apreensão de explosivos com o indivíduo, a pessoa “é investigada pela prática de atos de terrorismo, atentado e discurso de ódio ter em sua posse três armas merece maior cautela”.

Agora, o homem deve passar por audiência de custódia.

De acordo com comunicado divulgado pela polícia no fim de semana, o plano se tratava de uma operação chamada “Fake Monsters”, um desafio de rede social, que tinha como objetivo recrutar participantes, inclusive adolescentes, para promover os ataques. A ideia era usar explosivos improvisados, como coquetéis molotov, no momento do show da diva pop.

Os investigados também promoviam a radicalização de adolescentes, discursos de ódio, automutilação, pedofilia e a distribuição de conteúdos violentos nas redes.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul executou três mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo e São Sebastião do Caí. Já no Rio de Janeiro, onde aconteceu a apresentação, um adolescente foi apreendido por armazenar imagens de exploração sexual infantil.