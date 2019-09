Shoppings prometem seduzir clientes e impulsionar o varejo com a ‘Black Friday brasileira’

Rio – Oportunidade para o comércio e promessa de felicidade para os consumidores. Sem uma data comemorativa específica para o varejo em setembro, a Semana do Brasil – que vem sendo chamada de ‘Black Friday brasileira’ – é a grande aposta dos 27 shoppings centers administrados pela brMalls para aquecer as vendas no mês. Entre os dias 6 e 15, mais de mil lojas vão oferecer descontos que podem chegar a 80%.

A semana promocional também é o primeiro período dedicado ao varejo após a liberação do abono do PIS/PASEP, que começou em julho e deve lançar cerca de R$ 21 bilhões no mercado brasileiro até junho de 2020. A expectativa é que a participação de grandes redes como Lojas Americanas, Fast Shop, Riachuelo, Casas Bahia e Ponto Frio leve muitos clientes aos shoppings, que também poderão aproveitar ofertas e descontos das lojas satélites em produtos e serviços oferecidos aos vários perfis de consumidores “Encaramos nossa participação como mais uma ação da brMalls para fortalecer o varejo brasileiro. Nossos lojistas registram bons resultados com ações promocionais semelhantes e acreditamos que não será diferente nesse novo período de ofertas. Além disso, será uma excelente oportunidade para os consumidores aproveitarem descontos e identificar ofertas e promoções, conciliando preço e qualidade”, afirma Fábio Amorim, Diretor de Marketing e Mídia da brMalls.