Shopping recebe evento da Nasa em comemoração à chegada do homem à lua

Rio – Ainda em comemoração aos 50 anos da chegada do homem à Lua, o Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, recebe até o próximo domingo (25), o evento International Space Camp. Durante a programação, estudantes de 7 a 15 anos terão a oportunidade de participar de uma série de oficinas educacionais e outras atividades desenvolvidas e ministradas em conjunto com a equipe da agência espacial norte-americana (Nasa), com foco na jornada do homem rumo à Marte.

O evento terá como principal atração o Mars Map Exploration – um grande mapa que reproduz o terreno de Marte, ao qual os jovens poderão construir foguetes, robôs e explorar todo o relevo do planeta vermelho. Todo o conteúdo foi desenvolvido para que os estudantes possam trabalhar em equipe e exercitar o senso de cooperação.

“Enquanto os Estados Unidos e a Rússia estão brigando aqui na Terra, lá no espaço estão trabalhando juntos. Os astronautas americanos só vão para o espaço através da Rússia. Os EUA não mandam astronautas para o espaço: têm de ir para o Cazaquistão. Então, existe cooperação. Se não cooperar, não acontece a exploração espacial. Se não for o trabalho em equipe, não vamos a lugar nenhum”, afirma Jefferson Michaelis, diretor de Educação Espacial da KSCIA International Space Academy, organização dedicada a despertar o interesse de jovens pelo espaço e co-idealizador do evento.

A programação diária inclui atividades como a oficina Viajando para Marte, na qual jovens de 7 a 10 anos poderão construir foguetes dobraduras desenvolvidos para o Space Camp, com base em princípios matemáticos. Já na atividade Pousando em Marte, será a vez dos estudantes de 11 a 15 anos aprenderem a montar rovers de exploração, que no futuro poderão realmente ir à Marte.

Já no programa Sobrevivendo em Marte, estudantes de 12 a 15 anos terão que utilizar as mesmas coordenadas de GPS que a Nasa usa para explorar os clusters de colonização de Marte. E, na oficina Ocupando Marte, jovens de 8 a 11 anos irão aprender técnicas de construção e testar designs próprios para desenvolver casas em forma de iglu, e descobrirem qual a melhor maneira do homem habitar Marte. Todos os participantes irão receber ao final das atividades um certificado internacional de participação expedido pela KSC Global Education e em colaboração com a Michaelis Foundation.

A equipe do Space Camp também irá promover o Exploration Tour: uma visita guiada com pais e filhos pelo mapa do território de Marte. Nessa atividade, crianças de 3 anos a 17 anos poderão participar junto com seus pais, como uma forma de estimular o aprendizado e descobertas em família. Além das oficinas e visita guiada, o evento contará com um Mini Cinema, onde serão exibidos quatro filmes ligados ao tema.