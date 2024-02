Shopping no Tatuapé, em SP, é evacuado por suspeita de vazamento de gás

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 16:28 Para compartilhar:

O Shopping Boulevard Tatuapé, em São Paulo, precisou ser evacuado na tarde desta quinta-feira, 22, por conta de uma suspeita de vazamento de gás na Praça de Alimentação.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que os clientes estão descendo para a saída pela escada rolante. Vários comentários lembraram que no último domingo, 18, uma parte do teto do Shopping Tatuapé, que fica do outro lado da avenida Radial Leste, cedeu por conta das chuvas.

Algumas pessoas registraram as dificuldades no X, antigo Twitter. “Shopping Boulevard Tatuapé interditado e meu carro no estacionamento. Não posso nem pegar”, afirmou Dario Vinicius. Logo depois, porém, tranquilizou os seguidores. “Consegui pegar o carro, mas o shopping segue fechado por vazamento de gás”, disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, via X, não há vítimas e a Comgás já foi acionada para o local.

Atualizando oco das 12h06 Vazamento de gás, r. Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé. Téc. da Comgás já no local efetuando testes e fecharam os regsitros de fornecimento. O local totalmente evacuado, superintende orientado pelas equipes do CB. Oco encerrada. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 22, 2024

Em nota, o Shopping informou que as lojas já estão funcionando normalmente. Confira o posicionamento na íntegra:

“O Shopping Metrô Boulevard Tatuapé informa que, após vistoria dos órgãos competentes, não foi identificado qualquer vazamento na rede de gás do shopping. No entanto, identificou-se um pequeno vazamento em uma das lojas, o qual já foi sanado. A abertura foi autorizada e o shopping opera normalmente.”

