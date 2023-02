Shopping centers esperam alta de 14,6% nas vendas este ano após alta de 20,5% em 2022

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 11:54 Compartilhe





Por Beatriz Garcia

SÃO PAULO (Reuters) – Os shopping centers do Brasil prevêem uma desaceleração no crescimento das vendas neste ano, para 14,6% ante expansão de 20,5% em 2022, informou a associação que representa o setor (Abrasce), nesta quarta-feira.

A entidade também estimou que apesar da desaceleração o faturamento do setor atingirá o recorde de 219,8 bilhões de reais em 2023, após 191,8 bilhões em 2022.





No ano passado, todas as regiões apresentaram crescimento no faturamento, com o Sudeste mostrando aumento de 22% nas vendas, segundo a Abrasce. O Nordeste teve alta de 19,9%, Centro-Oeste avançou 18,8%, Sul cresceu 16,9% e Norte teve ganho de 13,8%.

O setor inaugurou no ano passado oito shopping centers no Brasil, contra cinco em 2021, totalizando 628 shoppings. Segundo o levantamento, 15 novos empreendimentos estão previstos para inauguração este ano, sendo oito no Sudeste.

O número médio de visitantes mensais atingiu 443 milhões, alta de 11,6% sobre 2021. A vacância em 2022 foi de 5,6%, índice próximo dos 4,7% registrados em 2019, antes da pandemia. Houve também um aumento de 2,3% nos postos de trabalho ocupados, para 1,044 milhão.

Segundo a associação, os dados refletem a recuperação do setor com a retomada do público presencial após a pandemia.

“A diminuição da pressão inflacionária e a retomada no crescimento de postos de trabalho, culminando em uma maior massa de rendimentos, principalmente no segundo semestre, contribuíram para o crescimento do setor”, disse o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)





