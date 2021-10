Shop Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa, terá pop-up store no JK Iguatemi

De acordo com a Exame, Marina Ruy Barbosa terá um ponto físico da sua loja, a Ginger, no início de novembro. Estará localizado no Piso 2 do Shopping JK Iguatemi e terá decoração inspirada em padrões e cores dos anos 1970.

A arquitetura trabalha o contraponto do famoso “laranja Ginger” com todas as estampas das coleções, incluindo as formas geométricas e tons marcantes da label.

Em entrevista, Marina comenta o que mais gosta no processo de trabalho:

“Criar é a minha grande paixão, então os processos de desenvolvimento de produto, branding e marketing são os que fazem o meu coração bater mais forte. É para onde a minha cabeça vai assim que levanto da cama; são a forma que encontro de me expressar dentro do negócio. Mas deixando de lado as áreas da empresa, eu diria que todo o processo de aprendizado é uma das coisas que mais me encantam em toda a jornada. Mergulhei no mundo do empreendedorismo de cabeça — sem investidores, sem grandes empresários e mentores por trás, sem experiência; só com muita coragem e vontade de fazer acontecer. O dia a dia foi me construindo e me moldando como empresária, me ensinando “na marra”, e sou muito feliz por ter escolhido esse caminho. Ele é duro e não poupa ninguém, mas te dá grandes lições de vida. Sinto que cresci e amadureci como ser humano e isso é inestimável”.

Saiba mais