Sheron Menezzes eleva a temperatura em clique de biquíni

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 23:59 Compartilhe

O inverno deste ano não tem sido suficiente para deter o calor no mês de julho — e Sheron Menezzes pode provar. Nesta quinta-feira, 13, a atriz fez o termômetro subir com um clique de biquíni que atraiu mais de 112 mil curtidas no Instagram.

“Julgamento finalizado mas por aqui deu sol. Dizem que hoje foi o dia mais quente de julho…foi?”, escreveu ela, na legenda da publicação. Na foto, a protagonista da novela “Vai na Fé” aparece vestindo biquíni com top preto e calcinha listrada e exibindo seu abdômen sequinho. A frase refere-se ao julgamento do personagem Theo, interpretado por Emílio Dantas na trama.

O registro também arrematou mais de 1,5 mil comentários de amigos e fãs. “Esquentou aqui no estúdio”, escreveu José Loreto, o Lui Lorenzo da novela. “Todos os elogios do mundo são poucos pra beleza dessa mulher, que preta linda meus amigos”, elogiou um internauta.

Veja:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias