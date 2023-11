Sheron Menezzes desabafa após ser vítima de assalto à mão armada seguido de acidente: ‘Vivi um milagre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2023 - 16:25 Para compartilhar:

A atriz Sheron Menezzes, 39 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 3, para fazer um longo desabafo após ter sido vítima de assalto à mão armada que terminou em acidente.

Em um vídeo publicado no Feed de seu Instagram, a artista relatou como tudo aconteceu e detalhou os momentos de pânico.

“Fiquei pensando se devia vir falar para vocês, mas acordei tendo a consciência de que vivi um milagre. Então, eu vim contar”, iniciou ela.

“Há dois dias, eu sofri um assalto, um carro fechou o meu na pista da esquerda, desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar as coisas, querendo levar o carro, pediram para o descer”, relatou a atriz.

“Enquanto eu estava descendo, um ônibus a mais de 80 por hora eu acredito, bateu na traseira do meu carro enquanto eu estava sendo assaltada. Esse motorista não viu o que estava acontecendo, não viu o carro parado na rua. Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que tinha acontecido”, disse ela.

“Não dispararam nenhum tiro, conseguiram fugir e esse ônibus não passou por cima de mim na via se eles tivessem levado meu carro. Ele conseguiu parar na via. Foi uma coisa muito potente ter sido assaltada à mão armada e uma batida muito forte e eu estou aqui”, comentou, dizendo acreditar ter recebido a chance de uma nova vida.

Na legenda, a atriz voltou a falar em milagre e destacou os aprendizados que tirou dos momentos de pânico pelos quais passou.

“Recebi dois milagres! Renasci. Aprendi ainda mais o valor de cada momento. Tô aqui, tô viva! Tô feliz! E espero que esse vídeo chegue até você como um lembrete de que nossa vida é tão valiosa e cada momento com quem a gente ama precisa ser celebrado. Gratidão a Deus, aos orixás e ao universo”, escreveu.

