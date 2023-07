Shell venderá 35% de participação no bloco Masela da Indonésia por até US$ 650 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:17 Compartilhe

A Shell afirmou nesta terça-feira, 25, que vai vender sua participação de 35% no contrato de produção compartilhada com Masela, na Indonésia, que inclui o projeto de gás Abadi, para a PT Pertamina Hulu Energi e a Petronas Masela, por até US$ 650 milhões em dinheiro.

A petrolífera disse que receberá US$ 325 milhões iniciais em dinheiro, com US$ 325 milhões extras quando a decisão final de investimento no projeto de gás de Abadi for tomada. O acordo é válido de 1º de janeiro de 2023 e deve ser concluído no terceiro trimestre deste ano.

“A decisão de vender nossa participação no Masela PSC está alinhada com nosso foco na alocação disciplinada de capital”, disse o diretor integrado de gás e upstream da Shell, Zoe Yujnovich.

A Inpex Corp. tem uma participação operacional de 65% na Masela PSC e é a operadora do projeto de gás Abadi.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias