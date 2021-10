Shell tem lucro ajustado abaixo do esperado no 3º trimestre

A Royal Dutch Shell anunciou nesta quinta-feira (28) que teve lucro ajustado de US$ 4,13 bilhões no terceiro trimestre de 2021, valor 25% menor do que o ganho de US$ 5,53 bilhões verificado no mesmo intervalo do ano passado. O resultado, que foi atribuído aos efeitos do furacão Ida, ficou bem abaixo da projeção média de US$ 5,31 bilhões da Vara Research, baseada em previsões de 22 analistas. Em termos líquidos, a petrolífera anglo-holandesa registrou prejuízo de US$ 447 milhões entre julho e setembro, em função de despesas de US$ 5,2 bilhões relacionadas a derivativos de commodities. Com informações da Dow Jones Newswires.

