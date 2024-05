Shell surpreende em lucro ajustado no 1º trimestre e anuncia recompra de US$ 3,5 bi em ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 7:25 Para compartilhar:

A Shell divulgou nesta quinta-feira, 2, que obteve lucro ajustado de US$ 7,73 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O valor é menor do que os US$ 9,65 bilhões apurados em igual trimestre de 2023, mas acima da expectativa de analistas consultados pela Vara Research, de US$ 6,46 bilhões.

O lucro líquido da Shell em uma base atual de custo de suprimentos – medida semelhante à utilizada por petrolíferas dos Estados Unidos – foi de US$ 7,16 bilhões entre janeiro e março, abaixo dos US$ 9,26 bilhões do quarto trimestre de 2023.

A Shell também lançou um programa de recompra de ações de US$ 3,5 bilhões, a ser concluído quando os resultados do segundo trimestre forem anunciados. *Com informações da Dow Jones Newswires.